Аферисты обманули участника СВО на 2,5 млн рублей с помощью криптомата перевели деньги на Украину

Полиция задержала в Москве мошенников, которые, установив в регионах страны более 20 криптоматов, обманули свыше 150 человек. Среди потерпевших есть участник СВО. Похищенные деньги уходили на Украину. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники задержали аферистов, которые обманули 150 человек при помощи 20 криптоматов. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Потерпевшие, попав под влияние телефонных мошенников, вносили в терминалы свои денежные средства и таким образом переводили их на криптокошельки организаторов криминальной схемы. Лидер группировки, уроженец Украины, позднее забирал из криптоматов внесённые гражданами наличные», — рассказала Волк.

Она также сообщила, что среди потерпевших был участник спецоперации на Украине, проходивший реабилитацию после полученного ранения. Он перевёл мошенникам более 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В столице уже задержали подозреваемых.

Во время обысков у организатора на одном из компьютеров была найдена консоль администратора, использовавшаяся для управления криптоматами. Оперативники заблокировали сеть устройств. Изъяты терминалы, находившиеся в Москве, значительные суммы денег, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.