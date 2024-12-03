Минпромторг: В РФ продажи новых легковых автомобилей выросли на 11% в ноябре

В ноябре 2024 года россияне покупали новые легковые автомобили на 11% чаще по сравнению с таким же периодом прошлого года, но на 29% реже, чем в октябре. Всего за месяц продали около 120 тысяч машин. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Общее число проданной автотехники в ноябре 2024 года составило 145 тысяч единиц — на 7% больше, чем в ноябре 2023 года, и на 27% меньше, чем в октябре 2024 года. В последний месяц осени лёгкие коммерческие автомобили россияне покупали на 28% чаще, чем в ноябре 2023 года, — 14,2 тысячи, но на 12% реже, чем в октябре. Автобусов продали 1,8 тысячи — это на 30% больше по сравнению с ноябрем прошлого года и на 2% меньше, чем месяцем ранее. А вот продажи грузовиков упали: на 25% в годовом выражении и на 31% по отношению к октябрю.

Также в Минпромторге обнародовали статистику с начала года. За 11 месяцев российский авторынок продемонстрировал значительный рост: было реализовано 1,69 миллиона новых автомобилей, что на 44% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Продажи легковых автомобилей составили 1,4 миллиона единиц, увеличившись на 53%. Лёгкие коммерческие автомобили показали рост на 37%, достигнув 126,2 тысячи. Продажи автобусов составили 18,2 тысячи единиц — это на 17% больше. Грузовики всё также демонстрируют спад: 113,5 тысячи, на 11% меньше, чем в прошлом году.

Снижение продаж в ноябре объясняется ростом покупок в октябре. Тогда отложенные сделки и повышение утилизационного сбора привели к рекордным продажам. С 1 октября он увеличился на легковые автомобили на 70-85% и будет ежегодно повышаться на 10-20% в течение следующих пяти лет, начиная с января 2025 года. Это может в дальнейшем повлиять на динамику продаж.

В ответ на изменения Минпромторг России объявил о мерах стимулирования спроса. В их числе программы льготного автокредитования и лизинга, на которые выделено 14,5 миллиарда рублей. Ожидается, что поддержка поможет реализовать более 36 тысяч автомобилей.