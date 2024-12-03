Звезда «Реальных пацанов» Валентина Мазунина рассказала, какого мужчину ищет

Актриса Валентина Мазунина, известная по ролям в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Горько!», поделилась своими ожиданиями от будущего избранника. В интервью изданию «Леди Mail.ru» 36-летняя звезда призналась, что находится в поиске любви и мечтает о светлых и искренних отношениях.

По словам Мазуниной, её идеальный мужчина должен быть добрым и искренним. «В первую очередь, я должна его любить. А полюблю я только того, кто по-настоящему полюбит меня. Рядом с собой я хотела бы видеть доброго человека, с которым мы будем на одной волне», — говорит актриса. Она также отметила, что не хотела бы видеть рядом с собой человека из актёрской среды: «Лучше бы он был не из неё. Мы, актёры, люди не с самой стабильной психикой».

Помимо личной жизни, Мазунина активно развивает свою карьеру, пробуя себя в разных жанрах. Сейчас Валентина активно работает над несколькими проектами, включая фильм «Операция «Холодно», премьера которого состоится 5 декабря. Её роль в этой картине отчасти перекликается с реальной жизнью актрисы, так как героиня также находится в поисках любви. «Конечно, я не такая отчаявшаяся, как моя героиня Зина, но тоже жду чего-то прекрасного и светлого», — отмечает актриса.

Фильмография Мазуниной включает более 40 проектов, из них множество комедийных лент: «Горько!» и «Короче, я женюсь!». В 2024 году актриса приняла участие сразу в нескольких проектах, в сериале «Волшебный участок 2 сезон» и в фильме «Адам и Ева». Она также сыграла в картине «Иван Васильевич меняет всё!», где исполнила роль двойника Екатерины II.

Мазунина не только талантливая актриса, но и человек с большим чувством юмора и самоиронией, что неоднократно подчёркивают её коллеги. Наверное, это и помогает ей справляться с давлением со стороны семьи. По словам Валентины, мама часто подшучивает над её статусом незамужней. Например, недавно женщина заметила скворцов — «предвестников» будущих перемен, и с улыбкой сказала: «Это значит, будет новый член в нашей семье!» На что девушка с лёгкой иронией ответила: «Ты, мам, подкармливай скворцов, чтоб не улетели».