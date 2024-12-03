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3 декабря, 11:26

Как избавиться от конденсата на окнах с помощью соли: простой лайфхак

Соль, которая есть у каждой хозяйки, поможет справиться с запотевшими окнами. Обложка © freepik.com / jcomp

Соль, которая есть у каждой хозяйки, поможет справиться с запотевшими окнами. Обложка © freepik.com / jcomp

В зимний период многие сталкиваются с проблемой конденсата на окнах, который может привести к образованию плесени и ухудшению качества воздуха в доме. Однако, существует простой и доступный способ справиться с этой проблемой — использование обычной поваренной соли, рассказывают эксперты портала «БелНовости».

Конденсат образуется из-за разницы температур между тёплым воздухом в помещении и холодной поверхностью стекла. Когда он соприкасается с окном, влага конденсируется, образуя капли воды. Это явление особенно заметно зимой, когда температура за окном значительно ниже комнатной.

Можно решить проблему, проветрив помещение, но зимой, особенно в сильные морозы, люди предпочитают не открывать окна. Для таких случаев пригодится продукт, который есть в каждом доме.

Соль является отличным сорбентом, способным поглощать излишнюю влагу из воздуха. Разместив тарелки или мешочки с солью на подоконнике или между створками окон, можно значительно снизить уровень влажности в помещении. Это предотвращает образование конденсата на стёклах и уменьшает риск развития плесени.

Подойдёт как поваренная, так и каменная соль. Главное, чтобы она была сухой и сыпучей. Когда вещество станет влажным и начнёт слипаться в комки, его нужно заменить. Обычно одной миски хватает на несколько дней.

При использовании соли важно не пересушить воздух в помещении, так как это может быть вредно для здоровья. Регулярно проветривайте комнаты и следите за уровнем влажности, чтобы обеспечить комфортные условия для проживания.

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Юрий Бузина
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