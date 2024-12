Экс-гитарист Deep Purple Блэкмор рассказал, как относится к современной музыке

Ричи Блэкмор, знаменитый британский гитарист и бывший участник легендарной группы Deep Purple, недавно поделился своими мыслями о современной музыкальной индустрии. В новом эпизоде шоу Tales From The Tavern он отметил, что ему не нравится популярная музыка, звучащая на радио, хотя и признает её значимость для молодого поколения. Для Блэкмора, выросшего на музыке The Beatles и Джими Хендрикса, современные треки кажутся слишком простыми и однообразными.