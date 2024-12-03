Экс-гитарист Deep Purple Блэкмор рассказал, как относится к современной музыке

Ричи Блэкмор, знаменитый британский гитарист и бывший участник легендарной группы Deep Purple, недавно поделился своими мыслями о современной музыкальной индустрии. В новом эпизоде шоу Tales From The Tavern он отметил, что ему не нравится популярная музыка, звучащая на радио, хотя и признает её значимость для молодого поколения. Для Блэкмора, выросшего на музыке The Beatles и Джими Хендрикса, современные треки кажутся слишком простыми и однообразными.

Исследования подтверждают мнение Блэкмора. Учёные из Барселоны проанализировали изменения в популярной музыке с 1955 по 2010 годы и обнаружили снижение тембрального разнообразия и оригинальности. Современные треки часто строятся на повторяющихся музыкальных структурах, что делает их менее выразительными. Это связано с изменением технологий доступа к музыке: в эпоху мгновенного стриминга производители стремятся захватить внимание слушателя как можно быстрее.

Напомним, что Ричи Блэкмор, начавший свою карьеру как сессионный музыкант, стал одним из первых, кто привнёс элементы классической музыки в блюз-рок. Его влияние на тяжело недооценить: он успел поработать в Deep Purple, а затем создал собственный проект Rainbow. Затем он переключился на фолк-рок в Blackmore's Night, где экспериментировал с акустическим звучанием.

Несмотря на почтенный возраст, Блэкмор продолжает вдохновлять музыкантов своим уникальным стилем игры на гитаре. Он использует Fender Stratocaster и экспериментирует с различными усилителями и эффектами, а его вклад в развитие хард-рока и металла отмечен в многочисленных рейтингах лучших гитаристов всех времён.