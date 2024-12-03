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3 декабря, 11:38

Новогоднее ДТП: В Краснодарском крае перевернулась фура с мандаринами

Фура с мандаринами опрокинулась и перекрыла движение на трассе Джубга – Сочи

Фото © Kub Mash

Фото © Kub Mash

Фура с мандаринами опрокинулась на трассе Джубга – Сочи и перекрыла движение. ДТП произошло на федеральной трассе А-147 в районе Мамайского перевала. Водитель большегруза не справился с управлением на опасном повороте, в результате чего фура перевернулась и столкнулась с четырьмя легковыми автомобилями.

Фура с мандаринами опрокинулась и перекрыла движение на трассе Джубга – Сочи. Видео © Kub Mash

По предварительным данным, пострадал только водитель большегруза, его состояние в данный момент уточняется. Все участники ДТП получили механические повреждения.

Из-за аварии фура и другие машины полностью заблокировали движение, что вынудило сотрудников Госавтоинспекции организовать реверсивное движение по обочине. Дополнительно затруднение создал разбросанный по дороге груз из перевернувшегося большегруза — ящики с фруктами.

В результате инцидента на трассе образовалась значительная пробка, охватывающая оба направления и отмеченная бордовым цветом на онлайн-картах. Автомобилистам рекомендуется выбирать объездные маршруты, если это возможно, или готовиться к длительному ожиданию, пишет Kub Mash.

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Марина Фещенко
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