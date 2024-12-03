В России могут пропасть дешёвые импортные вина
Дистрибьютор Липилин: Импортные вина до 1 тыс. рублей могут пропасть из России
Причинами называют протекционистские меры и ослабление курса рубля. Обложка © freepik.com / freepik
Импортные вина стоимостью до 1000 рублей могут исчезнуть из российских магазинов к 2025 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина. Причинами называют протекционистские меры и ослабление курса рубля, что усложняет условия импорта как из недружественных, так и дружественных стран.
Ещё в начале 2023 года на рынке наблюдалось снижение доступности европейских вин стоимостью до 500 рублей. В текущем году тенденции продолжили развиваться, что привело к ужесточению условий импорта, отметил Липилин. В результате российские вина в сегменте до 700 рублей стали более конкурентоспособными по сравнению с импортными аналогами. Однако, несмотря на это, отечественные производители могут столкнуться с необходимостью увеличения цен на свою продукцию из-за увеличившегося спроса и недостаточного предложения.
По данным Минсельхоза, в 2024 году объёмы производства винодельческой продукции в России выросли на 14,5% по сравнению с 2023 годом. Это частично связано с хорошим урожаем винограда, который позволил увеличить выпуск игристого вина на 25% и крепленого — на 42%. Тем не менее, даже при таких темпах роста, российские винодельни могут не справиться с полным удовлетворением спроса на недорогие вина.
Так, потребителям в России следует быть готовыми к изменениям на рынке винной продукции. Эксперты советуют обратить внимание на отечественные аналоги, которые могут стать достойной заменой исчезающим импортным напиткам.
Ранее экономист объяснил, когда россиянам стоит ждать повышения цен на импортные товары. По его словам, сначала увеличение происходит на два процента, потом на три и позже на пять. То есть, этот процесс будет происходить поэтапно.