В России могут пропасть дешёвые импортные вина

Импортные вина стоимостью до 1000 рублей могут исчезнуть из российских магазинов к 2025 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина. Причинами называют протекционистские меры и ослабление курса рубля, что усложняет условия импорта как из недружественных, так и дружественных стран.

Ещё в начале 2023 года на рынке наблюдалось снижение доступности европейских вин стоимостью до 500 рублей. В текущем году тенденции продолжили развиваться, что привело к ужесточению условий импорта, отметил Липилин. В результате российские вина в сегменте до 700 рублей стали более конкурентоспособными по сравнению с импортными аналогами. Однако, несмотря на это, отечественные производители могут столкнуться с необходимостью увеличения цен на свою продукцию из-за увеличившегося спроса и недостаточного предложения.

По данным Минсельхоза, в 2024 году объёмы производства винодельческой продукции в России выросли на 14,5% по сравнению с 2023 годом. Это частично связано с хорошим урожаем винограда, который позволил увеличить выпуск игристого вина на 25% и крепленого — на 42%. Тем не менее, даже при таких темпах роста, российские винодельни могут не справиться с полным удовлетворением спроса на недорогие вина.

Так, потребителям в России следует быть готовыми к изменениям на рынке винной продукции. Эксперты советуют обратить внимание на отечественные аналоги, которые могут стать достойной заменой исчезающим импортным напиткам.