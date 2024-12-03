Преступлениям неонацистов нет и никогда не будет оправдания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме по случаю российской премьеры фильма Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время».

Глава государства считает важным, что всё больше людей по всему миру осознают, что украинский конфликт изначально развязали западные элиты, и что подлинные истоки этого конфликта становятся очевидными для многих.

«Нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты», — заключил в телеграмме глава российского государства.

Сегодня в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошла премьера фильма Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время». Эта документальная лента посвящена разрушению Украинской православной церкви со стороны киевских властей. Однако география фильма выходит за пределы Украины и Донбасса: в нем также представлены кадры скандального открытия Олимпиады в Париже, покушения на Дональда Трампа и другие значимые события последних лет, которые, безусловно, найдут отражение в учебниках истории.