Путин: Всё больше людей понимают суть истоков украинского конфликта
Всё больше людей по всему миру начинают понимать суть истоков украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме по случаю российской премьеры фильма Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время».
Российский лидер отметил, что кадры фильма способны вселить российскому зрителю надежду и уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, нам будут по плечу любые вызовы.
«Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами. Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты», — заключил в телеграмме глава российского государства.
Премьера фильма Кустурицы «Люди Христовы. Наше время» состоялась сегодня в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Эта документальная лента — рассказ об уничтожении Украинской православной церкви киевскими властями. География картины шире, чем Украина и Донбасс, на экране мелькают кадры скандального открытия Олимпиады в Париже, покушения на Дональда Трампа и другие события последних лет, которые войдут в учебники истории.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия выражает сожаление по поводу всех вооружённых конфликтов в мире, включая и ситуацию на Украине. Также Путин объяснил, почему наши парни обязательно добьются победы.
Life.ru