Всё больше людей по всему миру начинают понимать суть истоков украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме по случаю российской премьеры фильма Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время».

Российский лидер отметил, что кадры фильма способны вселить российскому зрителю надежду и уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, нам будут по плечу любые вызовы.

«Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами. Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты», — заключил в телеграмме глава российского государства.