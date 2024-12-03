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3 декабря, 12:20

«Вырви глаз»: Наталья Сенчукова блеснула на фестивале в Москве в ярком образе

Наталья Сенчукова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nsenchukova_official

Наталья Сенчукова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nsenchukova_official

На недавно прошедшем фестивале «Легенды Ретро FM 2024» 54-летняя певица Наталья Сенчукова привлекла внимание публики своим стильным нарядом. В этот раз она предстала перед зрителями в ярко-розовой блузе с бантом от бренда Pinko и чёрной юбке, которая напоминает балетную пачку.

Как сообщает портал «Леди Mail», такой выбор одежды подчеркнул стройную фигуру и модельные ноги Натальи. Образ звезды завершили чёрные колготки, босоножки на высоком каблуке и необычная причёска, которая стала настоящим хитом вечеринки.

Пользователи социальных сетей активно обсуждали внешний вид певицы, отмечая её позитивный настрой и притягательную красоту. Комментарии в духе «Всегда позитивная», «Вырви глаз в хорошем смысле» и «Какая красивая она всё-таки» подтвердили тепло, с которым фанаты встретили сенсационный выход Натальи на сцену.

Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM — 2024» прошёл в Москве на концертной площадке «ВТБ Арена». Мероприятие собрало множество поклонников музыки 70-х, 80-х и 90-х, а также известных исполнителей как из России, так и из-за рубежа.

Свои хиты исполнили известные артисты: Лариса Долина, Валерий Сюткин, Лев Лещенко, Марина Хлебникова и Кай Метов. В этом году фестиваль пополнился новыми участниками: свои выступления представили Александр Буйнов, Наталья Сенчукова, а также специальный гость вечеринки — группа Reflex.

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Ранее в Life.ru рассказали, что Наталья Сенчукова перенесла сложную операцию из-за рака. Звезде диагностировали базально-клеточный рак кожи — одно из наиболее распространённых онкологических заболеваний. Это известие стало настоящим шоком, так как болезнь вначале никак не проявляла себя.

Юрий Бузина
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