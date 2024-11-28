Жена солиста «Дюны» Наталья Сенчукова перенесла сложную операцию из-за рака

В 2018 году известная певица Наталья Сенчукова и её муж, музыкант Виктор Рыбин, столкнулись с серьёзным диагнозом. На тот момент они отдыхали за границей, когда врачи сообщили супругам, что у обоих диагностирован базально-клеточный рак кожи — одно из наиболее распространённых онкологических заболеваний. Это известие стало для них настоящим шоком, ведь болезнь вначале никак не проявляла себя, и только случайно выявленная опухоль привела к трагичному заключению, пишетпишет «Леди Mail».

После консультации с врачами, пара была вынуждена вернуться домой, чтобы начать лечение. Несмотря на то что после первых операций рак не давал о себе знать несколько лет, диагноз вновь напомнил о себе. На ноге Сенчуковой появился новый очаг поражения, что вынудило врачей принять решение о срочной операции.

Как сообщил Виктор Рыбин, вмешательство прошло успешно, но на восстановление певице понадобилось больше времени, чем ожидалось. Врачи удалили повреждённую ткань с запасом, чтобы минимизировать риск повторного возникновения опухоли. «Рана до сих пор не зажила, надрез был глубокий», — рассказал Рыбин.

Но, к сожалению, проблемы с раковыми образованиями не обошли стороной и самого Рыбина. Несколько месяцев назад он также обнаружил на своём теле новый очаг базалиомы, который ранее уже удаляли. Рыбин, несмотря на опасения, отнёсся к возникшей проблеме с философским спокойствием. «Я уже удалял эту штуку, но она вернулась на том же месте. Сейчас наблюдаю, чтобы она не росла, а то придётся снова идти на операцию», — поделился музыкант. При этом он подчёркивает, что в его возрасте такие проблемы не воспринимаются как конец света: «Не боюсь, сейчас есть гораздо более серьёзные заболевания».

Забота о своём здоровье и здоровье близких не ограничивается только личным опытом супругов. Сенчукова и Рыбин активно помогают людям, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями. Пара часто делится контактами хороших врачей, рассказывает о методах лечения, а также делится советами по преодолению таких трудных испытаний.