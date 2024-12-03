Как люди: Учёные выяснили, что шимпанзе передают навыки из поколения в поколение

Исследователи из Цюрихского университета в сотрудничестве с учёными из университетов Сент-Эндрюса, Барселоны, Кембриджа, Констанца и Вены выявили, что шимпанзе способны передавать знания и навыки из поколения в поколение, развивая их со временем. Открытие, опубликованное в журнале Science, предполагает, что обезьяны обладают зачатками кумулятивной культуры, схожей с человеческой, хотя и находящейся на ранней стадии развития.

Команда учёных использовала междисциплинарный подход, совместив генетический и поведенческий анализ. Они собрали данные о наследственных связях между популяциями шимпанзе и особенностях их поведения при добыче пищи, охватив 35 мест в Африке. Исследование классифицировало бихевиористические модели на три группы: задачи без инструментов, с простыми инструментами и с использованием сложных инструментов. Особое внимание уделялось сложным действиям, таким как использование палок и стеблей для добычи термитов из подземных гнёзд.

Результаты показали, что выполнение сложных задач наиболее тесно связано с генетическими маркерами разных популяций. Это указывает на то, что такие навыки могли развиваться и передаваться через поколения, совершенствуясь с течением времени.

Учёные также обнаружили, что миграции самок играют ключевую роль в распространении новых культурных достижений в сообщества, где они ранее отсутствовали. Когда сложные и простые действия с разными версиями инструментов встречались на разных участках исследования, генетические маркеры указывали на связь этих участков с миграциями самок. Это свидетельствует о том, что сложные навыки создавались кумулятивно, путём добавления или изменения простых действий.

Так, исследование открывает новые горизонты в понимании культурного развития шимпанзе и подчёркивает важность генетических и миграционных факторов в этом процессе.