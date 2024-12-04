Учёные Genotek подтвердили родство Льва и Алексея Толстых через ДНК-анализ

Учёные компании Genotek завершили масштабное генетическое исследование, которое подтвердило происхождение знаменитого писателя Алексея Толстого от старинного графского рода Толстых, окончательно развеяв многолетние сомнения и споры по этому поводу. Об этом сообщает «Газета.ru».

На протяжении более ста лет не прекращаются обсуждения, касающиеся родословной одного из выдающихся представителей русской литературы. Особое внимание к этому вопросу привлекла история его матери, которая в период беременности оставила графа Николая Александровича Толстого и ушла к мелкопоместному дворянину — Бострому. Это обстоятельство породило немало слухов относительно истинного происхождения будущего писателя.

В молодости Алексей Николаевич носил фамилию Бостром и был уверен, что его отец — именно этот дворянин. Только позже ему удалось выяснить подробности своей родословной и вернуть титул Толстых. Однако историки, биографы и исследователи продолжают разбираться в этом вопросе, не находя достаточных доказательств, чтобы однозначно установить происхождение писателя.

Чтобы поставить окончательную точку в этих обсуждениях, специалисты компании Genotek провели уникальное генетическое исследование. Они сравнили геномы потомков Алексея Толстого и близких родственников, включая Ольгу Мстиславовну Толстую — дочь его старшего брата. Также был исследован генетический материал внука писателя по отцовской линии, Дениса Дмитриевича Толстого. Результаты подтвердили, что он действительно принадлежит к роду Толстых.

Как отметил директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько, в ходе исследования была определена Y-хромосомная гаплогруппа внука Алексея Толстого, которая имеет код I-FTC22908. Это очень важная деталь, так как она передаётся исключительно по мужской линии. При сравнении с другими представителями рода Толстых, включая Льва Николаевича, была выявлена полная идентичность гаплогрупп, что подтверждает их родственные связи.