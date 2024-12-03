Подмосковная пенсионерка вырастила в носу «камень» размером с перепелиное яйцо

В Подмосковье 63-летняя женщина обратилась в Пушкинскую больницу имени профессора Розанова В.Н. с жалобами на затруднение дыхания через нос, неприятный запах и боль в носу. Диагностика выявила у пациентки инородное тело в носовой пазухе справа, рассказали Life.ru в региональном Минздраве.

Женщина не смогла вспомнить, что именно попало ей в нос, но подтвердила, что несколько лет назад подобный инцидент действительно с ней случался. Долгое время никаких неприятных ощущений в носу не было, поэтому она и не обращалась за помощью. Однако несколько месяцев назад её начали беспокоить выделения из носа.

«Во время осмотра под местным наркозом мы обнаружили ринолит – так называемый, «носовой камень», — сообщил заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

Такой «камень» образуется в результате длительного ослизнения инородного тела в полости носа. Так как ринолит у пациентки был размером с перепелиное яйцо, вытащить его через носовой проход целиком было невозможно. Врачи извлекли инородное тело по частям, операция длилась 40 минут и прошла успешно.

Сейчас женщину уже выписали домой, она смогла вернуться к привычной жизни. После операции боль и выделения из носа прошли.