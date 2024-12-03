Подмосковная пенсионерка вырастила в носу «камень» размером с перепелиное яйцо
В Подмосковье врачи извлекли из носа женщины ринолит размером с перепелиное яйцо
Ринолит размером с перепелиное яйцо, который нашли в носу у подмосковной пенсионерки. Фото © VK / ПКБ им. проф. Розанова В.Н.
В Подмосковье 63-летняя женщина обратилась в Пушкинскую больницу имени профессора Розанова В.Н. с жалобами на затруднение дыхания через нос, неприятный запах и боль в носу. Диагностика выявила у пациентки инородное тело в носовой пазухе справа, рассказали Life.ru в региональном Минздраве.
Женщина не смогла вспомнить, что именно попало ей в нос, но подтвердила, что несколько лет назад подобный инцидент действительно с ней случался. Долгое время никаких неприятных ощущений в носу не было, поэтому она и не обращалась за помощью. Однако несколько месяцев назад её начали беспокоить выделения из носа.
«Во время осмотра под местным наркозом мы обнаружили ринолит – так называемый, «носовой камень», — сообщил заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.
Такой «камень» образуется в результате длительного ослизнения инородного тела в полости носа. Так как ринолит у пациентки был размером с перепелиное яйцо, вытащить его через носовой проход целиком было невозможно. Врачи извлекли инородное тело по частям, операция длилась 40 минут и прошла успешно.
Сейчас женщину уже выписали домой, она смогла вернуться к привычной жизни. После операции боль и выделения из носа прошли.
Ранее Life.ru рассказал, что в Татарстане хирурги удалили у девушки кисту весом более 11 кг. В 2017 году врачи обнаружили у пациентки эхинококковую кисту. Женщина пролечилась препаратами, прооперировалась, но по каким-то причинам не прошла последующее лечение. В результате в 2023 году киста разрослась. Опухоль начала давить на все внутренние органы, а также дала ростки в печень и мочеточник, из-за чего хирурги были вынуждены удалить второй и третий сегменты печени, а также провести резекцию мочеточника. К счастью, пациентка выжила, её уже выписали и отпустили домой, она продолжит лечение назначенными препаратами.