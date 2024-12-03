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3 декабря, 12:23

Сырский назвал два самых тяжёлых для ВСУ направления

Сырский назвал Покровское и Кураховское направления наиболее сложными для ВСУ

Самыми сложными для ВСУ являются Покровское и Кураховское направления. Об этом заявил главнокомандующий украинкой армией Александр Сырский, представляя свежий доклад Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте.

«Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными», — написал Зеленский в телеграм-канале.

К слову, на днях Сырский сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в зоне спецоперации. Каких-либо сроков он называть не стал, но при этом подчеркнул, что победа невозможна, если украинские военные будут работать только в обороне.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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