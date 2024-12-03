Сырский назвал два самых тяжёлых для ВСУ направления

Самыми сложными для ВСУ являются Покровское и Кураховское направления. Об этом заявил главнокомандующий украинкой армией Александр Сырский, представляя свежий доклад Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте.

К слову, на днях Сырский сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в зоне спецоперации. Каких-либо сроков он называть не стал, но при этом подчеркнул, что победа невозможна, если украинские военные будут работать только в обороне.