УЕФА оштрафовал польскую «Легию» за баннеры с оскорблениями Лукашенко

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил штраф на польский клуб «Легия» за баннеры, выставленные болельщиками во время матча Лиги конференций против минского «Динамо». Об этом сообщает польский портал Onet.

Согласно информации источника, клуб был оштрафован на сумму 17,5 тысяч евро за оскорбительные лозунги, адресованные президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Встреча третьего тура основного этапа состоялась 7 ноября в Варшаве и завершилась убедительной победой «Легии» со счётом 4:0.

«Легия» — польский футбольный клуб, базирующийся в Варшаве. С 1990-х годов он занимает 1-е место в абсолютной таблице Экстракласы и является одним из самых успешных польских футбольных клубов на международной арене.