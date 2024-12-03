Более 10 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок

Не менее 13 мировых брендов могут выйти на российский рынок ретейла в ближайшее время, сообщила старший директор СORE.XP Марина Малахатько. По её словам, семь из этих брендов представляют европейские страны.

«Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них 10 игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров», — передаёт ТАСС слова Малахатько.

Она уточнила, что компании, заинтересованные в выходе на российский рынок, соблюдают строгую конфиденциальность на стадии согласования сделок. При этом специалисты предполагают, что количество новых иностранных брендов в России останется на уровне 2023-2024 годов. Малахатько также отметила, что «экспансия очень умеренная», и что интерес к рынку проявляют в основном небольшие семейные бренды, что говорит о более осторожном подходе со стороны зарубежных компаний.