Более 10 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок
СORE.XP: На рынке РФ в 2025 могут появиться ещё 13 международных брендов
Не менее 13 мировых брендов могут выйти на российский рынок ретейла в ближайшее время, сообщила старший директор СORE.XP Марина Малахатько. По её словам, семь из этих брендов представляют европейские страны.
«Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них 10 игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров», — передаёт ТАСС слова Малахатько.
Она уточнила, что компании, заинтересованные в выходе на российский рынок, соблюдают строгую конфиденциальность на стадии согласования сделок. При этом специалисты предполагают, что количество новых иностранных брендов в России останется на уровне 2023-2024 годов. Малахатько также отметила, что «экспансия очень умеренная», и что интерес к рынку проявляют в основном небольшие семейные бренды, что говорит о более осторожном подходе со стороны зарубежных компаний.
Ранее сообщалось, что Россия с начала года вдвое сократила импорт одежды из Турции. Наибольшие изменения коснулась закупок верхней одежды, а также трикотажных изделий.
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