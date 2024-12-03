Невролог связал деспотичное поведение царя Ивана Грозного с нейросифилисом

Исторические документы и медицинские исследования указывают на возможную связь между изменениями в характере Ивана Грозного и нейросифилисом. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-невролог Валерий Новосёлов. Изучая историю отечественной медицины, он выявил семь признаков, которые могут свидетельствовать о наличии этого заболевания у царя.

«Первое и самое важное свидетельство состоит в том, что в 1963 году было проведено вскрытие захоронения Ивана Грозного, и судебно-медицинская экспертиза обнаружила следы ртути в его останках. Превышение было в сотни раз», — отметил Новоселов.

Второй фактор — изменения характера царя после 1564 года. Исторические описания указывают на маниакальную жестокость и паранойю, что совпадает с воздействием ртути на нервную систему. В это время Иван Грозный учредил опричнину, начав жестокие репрессии, что также может быть связано с психическими расстройствами.

Третье важное доказательство — обнаружение остеофитов, крупных костных наростов на суставах, во время вскрытия. Эти наросты характерны для сифилиса, который поражает все структуры организма, особенно костную ткань.

Четвёртым признаком нейросифилиса являются изменения в поведении, типичные для пациентов на определённой стадии заболевания. В прошлом доброжелательный правитель стал агрессивным и деспотичным, что является симптомом для позднего сифилитического психоза.

Пятым фактом является наличие периодических истощающих головных болей, от которых страдал царь. Шестым косвенным признаком может быть отсутствие здорового потомства: дети Ивана Грозного либо рождались мёртвыми, либо были больными и недолго жили. Сифилис, передаваемый от заражённого родителя, мог стать причиной этого.

Седьмым признаком можно считать количество браков царя, что было необычно для православных правителей России. Изменение полового поведения, проявляющееся в сексуальной расторможенности, также может указывать на наличие сифилиса, о чём свидетельствуют примеры из прошлого. В наше время таких случаев всё меньше, но в истории они встречались довольно часто, заключил специалист.

Эти медицинские и исторические факты позволяют предположить, что Иван Грозный мог страдать от нейросифилиса, что значительно повлияло на его правление, которое характеризовалось маниакальной жестокостью, паранойей и репрессиями, а также усугубило внутренние конфликты и политическую нестабильность в стране.