Редакция «Ридуса» представила документальный проект под названием «Фёстлайн 88-й: современная война разведки «Эспаньолы». Фильм уже был показан в кинотеатрах, и теперь настало время его онлайн-премьеры.

Создание этой картины заняло несколько месяцев и осуществлялось группой энтузиастов без бюджета. Авторы собирали материал, как пазл, в результате чего получилась уникальная работа. Съёмочная группа состояла исключительно из бойцов 88-й добровольческой бригады «Эспаньола». Фильм включает в себя в основном видеофиксацию боевой работы, выполненную самими бойцами, и с использованием простых, но современных технологий был создан единый сюжет.

Основой фильма стал репортаж о майском выходе разведывательной группы в окрестностях Часового Яра, подготовленный военкором RT Магомедом Бучаевым. Вместе с разведкой «Эспаньолы» он создал познавательный материал о современном подходе к боевой деятельности на передовой, однако репортаж так и не вышел в эфир. Более того, с канала также удалили другой его материал о подготовке снайперов 88-й бригады.

К сожалению, Кизляр не дожил до премьеры фильма всего несколько дней.

«Мага не первый, кто с RT ушёл на фронт бойцом. Наши парни не афишируют это, а просто делают! Он вступил в неравный бой в Часовом Яре в составе отряда «Русь» из «Эспаньолы». Во время встречного боя дал команду группе на отход и остался прикрывать русичей огнём! Удивительное качество влюблять в себя всех, кого встречаешь на своём пути — это был мой брат Магомед Бучаев», — такую запись оставил на своём канале коллега Кизляра Валентин Горшенин, военкор RT.

Документальный проект «Фёстлайн 88-й: современная война разведки «Эспаньолы» представляет собой конструктор из сюжета, заложенного Кизляром о выходе разведгруппы 88-й бригады, дополненного архивными кадрами работы футбольных фанатов-добровольцев под Часовым Яром в текущем году. Все эти элементы объединены в единый сюжет, который перемежается отрывками из ярких репортажей военкоров центральных телеканалов и забавными моментами из фронтовой жизни бойцов «Эспаньолы». К сожалению, эти моменты становятся менее радостными, когда в титрах упоминаются имена погибших героев.

«Молодая и взрослая Россия доказывает всему миру и самой себе право называться империей, право быть ею. Помимо нас, под Часовым Яром стоят смежники — мои земляки, пацаны из Дагестана, с батальона «Каспий». Рядом совсем стоим мы, «Эспаньола», 200-я бригада и 98-я дивизия ВДВ. Люди разных религий, национальностей и культур стоят в одном строю и бьются с одним злом», — это слова из последней дневниковой записи на канале Кизляра.