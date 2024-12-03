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3 декабря, 14:04

Погибшая в Таиланде модель из России приехала туда, чтобы выйти замуж

24-летняя Камилла, погибшая из-за шторма в Таиланде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dailymirror

24-летняя Камилла, погибшая из-за шторма в Таиланде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dailymirror

Российская модель и актриса Камилла Беляцкая, которую смыло штормовой волной в Таиланде, приехала туда для свадьбы. Об этом пишет Mash.

Вместе со своим 47-летним женихом 24-летняя девушка уже снялась в предпраздничной фотосессии и готовилась к празднику. На смотровую площадку Lad Ko Viewpoin, где её застал шторм, она пришла для медитации. Однако через несколько минут девушку сбило волной со скалы и она утонула. Спасатели ничем помочь не смогли, так как спрятали всю технику в ангаре на время шторма.

Напомним, что ранее было опубликовано видео трагедии. На жутких кадрах видно, как тело девушки уносит в море. Известно, что модель проигнорировала красные флаги около побережья.

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Полина Никифорова
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