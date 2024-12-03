Погибшая в Таиланде модель из России приехала туда, чтобы выйти замуж

Вместе со своим 47-летним женихом 24-летняя девушка уже снялась в предпраздничной фотосессии и готовилась к празднику. На смотровую площадку Lad Ko Viewpoin, где её застал шторм, она пришла для медитации. Однако через несколько минут девушку сбило волной со скалы и она утонула. Спасатели ничем помочь не смогли, так как спрятали всю технику в ангаре на время шторма.