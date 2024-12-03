В Москве массажист-мигрант надругался над клиенткой прямо во время сеанса
СК: В Москве задержали массажиста за сексуальное насилие над клиенткой
В Москве сотрудник массажного салона надругался над клиенткой во время сеанса. Уроженца Средней Азии уже задержали, он признал свою вину, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — говорится в сообщении ведомства.
Из материалов дела следует, что инцидент произошёл 28 ноября в массажном салоне на проспекте Маршала Жукова. Работник во время сеанса, «применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера». Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний гражданин Таджикистана. В СК намерены ходатайствовать перед Хорошевским районным судом Москвы об аресте мужчины.
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Life.ru