Актриса Оксана Фёдорова показала редкое фото с мужем в день его рождения

Российская актриса и телеведущая, победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Фёдорова порадовала своих поклонников редким снимком с мужем. Андрей Бородин не любит публичность, поэтому фотография вызвала большой отклик у подписчиков.

Звезда опубликовала фото в социальных сетях в честь дня рождения супруга. Она добавила трогательное послание: «Как любить героя, или Укрощение строптивого. Сегодня твой день! Благодарю за поддержку и надёжное плечо. На таких, как ты, стоит величие России».

Оксана Фёдорова стала женой Андрея Бородина, офицера ФСБ и сотрудника администрации президента РФ, в 2011 году. За её плечами брак с немецким предпринимателем Филиппом Тофтом и разорванная помолвка с певцом Николаем Басковым. По словам телеведущей, её нынешний супруг привлёк своей мужской силой и уверенностью в себе. Она ценит его за тонкий ум, правильность решений и мироощущение, называет его капитаном семейного корабля, который всегда знает правильный курс.

У супругов двое общих детей: Фёдор родился в 2012 году, а Елизавета появилась на свет годом позже. Сын увлекается боксом и берёт пример с отца, а дочь занимается балетом, оставаясь маминой принцессой. От предыдущих отношений у Андрея Бородина есть трое мальчиков: Никита, Иван и Александр. Фёдорова подчёркивает, что мудрая женщина всегда найдёт способ грамотно и правильно управлять мужчиной и добиваться своих целей, оставаясь при этом в гармонии с собой и семьёй. Поклонники телеведущей активно комментируют фото, отмечая, что оно излучает любовь и тепло.