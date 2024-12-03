Марго Робби призналась, что настояла на откровенной сцене в «Волке с Уолл-Стрит»

Звезда голливудских блокбастеров, покорившая сердца миллионов зрителей ролью Барби, Марго Робби, поделилась инсайдерскими подробностями о своих первых шагах в большом кино. Об этом сообщило издание VOICE.

Речь идёт о нашумевшей картине Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит», где молодая актриса сыграла одну из ключевых ролей. Именно эта картина принесла ей широкую известность и открыла двери в мир Голливуда.

В одном из своих последних интервью Марго Робби призналась, что это она захотела предстать полностью обнажённой в одной из самых запоминающихся сцен фильма. Несмотря на то, что режиссёр Мартин Скорсезе был готов предложить альтернативный вариант, чтобы не смущать молодую актрису, Робби твердо стояла на своём. По её мнению, полная обнажённость её героини была необходима для раскрытия характера и создания более глубокого образа.

Когда актрисе режиссёр предложил накинуть халат, она отказалась. «Я сказала: «Это не то, что моя героиня должна делать в этой сцене. Весь смысл в том, что она выйдет совершенно обнажённой — это карта, которую она разыгрывает», — поделилась Робби в подкасте Talking Pictures.

Интересно, что ещё до начала съёмок Марго Робби продемонстрировала свой решительный характер. На кастинге она совершила неожиданный поступок: облила водой Леонардо ДиКаприо и страстно его поцеловала. Этот импульсивный акт не только удивил режиссёра, но и продемонстрировал её способность к перевоплощению и готовность к экспериментам.

Откровенность Марго Робби в отношении её работы над фильмом «Волк с Уолл-Стрит» вызывает восхищение. Актриса не боится говорить о сложных моментах своей карьеры и признавать, что именно смелые решения помогли ей достичь успеха.

Несмотря на эксперименты в кино, Марго Робби остаётся нежной и заботливой женщиной. Недавно она стала мамой, что ещё раз доказывает, что она умело совмещает яркую карьеру и семейную жизнь.