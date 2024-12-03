В России разработали «электронный нос» для быстрой диагностики заболеваний

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) получило патент на инновационное устройство — «электронный нос», способное за считанные минуты диагностировать такие заболевания, как COVID-19 и туберкулёз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Устройство. Фото © Telegram / ФМБА России

Устройство анализирует летучие органические соединения в выдыхаемом человеком воздухе. «Электронный нос» оснащён блоком детектирования, который улавливает изменения в его составе. Принцип работы прибора основан на использовании газовых сенсоров, которые реагируют на специфические химические сигналы.

«Электронный нос» может выявить заболевания, передающиеся воздушно-капельным путём, всего за 1,5–5 минут. Это достигается благодаря применению методов машинного обучения и искусственного интеллекта, которые анализируют данные, полученные с сенсоров. Усовершенствованная конструкция устройства учитывает влияние внешней атмосферы на результаты, что обеспечивает высокую точность диагностики.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова подчеркнула, что новое устройство представляет собой значительный шаг вперед в области диагностики. Быстрая и точная работа «электронного носа» может существенно облегчить процесс скрининга, позволяя выявлять заболевания на ранних стадиях и предотвращать их распространение.

Запатентованная технология открывает новые возможности для медицинских учреждений, особенно в условиях пандемии, когда своевременная диагностика играет ключевую роль в борьбе с инфекциями.