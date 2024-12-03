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3 декабря, 15:31

В Новосибирске завершили съёмки фильма с двойником Леонардо Ди Каприо

Актёра гримировали для роли по несколько часов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mezzanine.club

Актёра гримировали для роли по несколько часов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mezzanine.club

Завершились съёмки новой российской киноленты «Лео, у нас сибирские обстоятельства», которые проходили в Новосибирске. Об этом сообщил продюсер проекта Юрий Романов в интервью ТАСС. Фильм создавался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главную роль исполнил якутский актёр Александр Ясень, которого часто называют российским двойником Леонардо Ди Каприо.

В центре сюжета — история голливудского актёра Лео, неожиданно оказавшегося в далёкой алтайской деревне. Здесь он встречает местных жителей, находит любовь, но сталкивается с препятствием — отец возлюбленной против того, чтобы она уехала с ним в США. Фильм обещает быть эмоционально насыщенным и зрелищным благодаря природным пейзажам и профессионализму съёмочной команды.

Основные съёмки проходили в живописных уголках Алтайского края. Александр Ясень, выросший в Якутии, с лёгкостью справился с суровыми погодными условиями. «Я буквально влюбился в Алтай. Он напомнил мне мою родную Якутию — горы, реки, озёра. Природа здесь потрясающая. Возвращаться в Москву даже не хотелось», — поделился актёр.

Для съёмок была организована специальная экспедиция, в которой участвовали студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Часть работы также велась в павильонах университета, что помогло воплотить в жизнь все замыслы режиссёров.

Фильм создан в жанре мокьюментари — гибрида игрового и документального кино. Премьера короткометражки намечена на 2025 год. Продюсер Юрий Романов уверен, что проект станет важным событием для российского кинематографа, и подчёркивает, что эта премьера — лишь начало для приключений Ди Каприо на российских просторах.

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Ранее стало известно, что в Россию приехал популярный турецкий актёр Бурак Озчивит. Он примет участие в съёмках нового российского сериала «Я к тебе надолго».

Юрий Бузина
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