Американцу ампутировали половину тела после падения с моста на погрузчике

В США мужчина, потерявший половину тела после аварии, рассказал о своей жизни. Лорен Шауэрс пережил ужасную трагедию в 2019 году, которая изменила его жизнь навсегда. В тот момент ему было всего 18 лет, и он работал подсобным рабочим на строительной площадке в штате Монтана. Однажды с ним произошёл страшный инцидент: Шауэрс управлял погрузчиком, который в какой-то момент сорвался с моста. Машина пролетела около 15 метров и рухнула на землю, пишет LadBible.

Погрузчик раздробил ноги мужчины и часть таза. Но самое страшное — он потерял предплечье правой руки. Врачи боролись за его жизнь, но трагические последствия были неизбежны. Шауэрс перенёс несколько операций и ампутацию большей части тела.

Прошло пять лет с того дня, и мужчина не только выжил, но и адаптировался к своей новой реальности. Вместе с женой Сабией Райхе он ведёт популярный канал на YouTube под названием Sabia and Loren. Пара делится с миром своей историей, показывая, как они справляются с последствиями трагедии.

В одном из недавних видео Шауэрс отметил годовщину своей операции и рассказал, как изменилось его самочувствие. Благодаря длительной реабилитации мужчине удалось значительно уменьшить болевые ощущения, и теперь он справляется с ними гораздо лучше.

Жена Шауэрс продолжает поддерживать мужа во всём, заботиться о нём и быть рядом. Она также рассказала, что жизнь пары изменилась, но они теперь «знают, чего ждать». Несмотря на тяжелейшие обстоятельства, им удалось выработать новый ритм жизни. Большую часть времени они проводят за чтением книг или просмотром телевизора. Эти занятия приносят им умиротворение и помогают справляться с трудностями.

Также Шауэрс рассказал, что жизнь без половых органов не стала для него таким уж большим испытанием. «Сейчас я чувствую себя довольно свободно, потому что у меня нет сексуальных мыслей о девушках», — откровенно объяснил он, добавив, что в какой-то момент его восприятие тела изменилось, и он научился наслаждаться жизнью без акцента на то, что потерял.