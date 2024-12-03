Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию

Все, кто говорят о нанесении стратегического поражения России, хотят уничтожить её, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где проходят восстановление военнослужащие с установленными протезами, и пообщался с бойцами спецоперации (СВО).

«Кто-то говорит со стороны: «Надо нанести России стратегическое поражение». А это что такое? Уничтожить!» — сказал президент в беседе с военнослужащими.