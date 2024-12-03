Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию
Путин: О стратегическом поражении России говорят те, кто хочет её уничтожить
Все, кто говорят о нанесении стратегического поражения России, хотят уничтожить её, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где проходят восстановление военнослужащие с установленными протезами, и пообщался с бойцами спецоперации (СВО).
«Кто-то говорит со стороны: «Надо нанести России стратегическое поражение». А это что такое? Уничтожить!» — сказал президент в беседе с военнослужащими.
Он также выразил благодарность участникам СВО, отметив, что именно они сейчас стали на защиту Родины. Кроме того, Путин отметил планы по созданию нового направления для военнослужащих, желающих получить образование. По его словам, государство непременно окажет помощь с поступлением в вузы.
Напомним, что сегодня Путин посетил АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где изготавливаются протезы. После осмотра центра он пообщался с военными, которые восстанавливаются после травм, полученных в зоне СВО. Один из военных отметил, что уже может ходить уверенно, а по словам медика, на таком, облегчённом протезе, можно даже бегать. Также многие после протезирования занимаются скалолазанием, играют в теннис, плавают, ездят на велосипедах.
Life.ru