Осень 2024 года в Петербурге стала самой тёплой и солнечной за последние 60 лет

Осень 2024 года в Санкт-Петербурге вошла в историю как самая тёплая и солнечная за весь период наблюдений, начавшихся в 1881 году. Средняя температура за сезон составила +9,5 °C, что на 0,4 градуса превышает предыдущий рекорд, установленный в 2020 году. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

Такой климатический феномен выделяет этот год даже на фоне предыдущих. Например, в 2023 году сентябрь тоже радовал жителей города благоприятной погодой, однако уже в середине ноября наступила полноценная зима. В текущем году зима задержалась почти до декабря, что для Санкт-Петербурга является необычным явлением.

Настоящей же сенсацией стало количество солнечных часов — их оказалось 300, что превзошло все предыдущие рекорды. До этого самой солнечной осенью в городе считалась осень 2005 года, когда общее количество солнечных часов составило 294. Александр Колесов уточнил: «За последние десятилетия 300 солнечных часов в Санкт-Петербурге ещё не наблюдались». Основной вклад в этот результат внёс сентябрь 2024 года, ставший самым светлым за последние шесть десятилетий.

Несмотря на общий тренд на тепло и ясность, ноябрь 2024 года не отличался большим количеством солнечного света. За месяц было зафиксировано всего около 17 часов солнечного сияния. К тому же, в конце ноября город столкнулся с неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер заставил метеорологов объявить жёлтый уровень погодной опасности.

Необычно тёплая осень оказала влияние на повседневную жизнь горожан, позволив дольше наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Однако специалисты предупреждают, что такие климатические аномалии могут быть связаны с глобальными изменениями климата, что требует внимания и анализа.