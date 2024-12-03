Уровень рождаемости в ЕС упал до рекордного минимума

В 2023 году в странах Европейского союза зафиксировано рекордно низкое число новорождённых — 3,665 миллиона детей. Этот показатель стал худшим с начала систематического сбора данных в 1961 году, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Евростата.

Ожидалось, что на свет появятся 4 миллиона малышей, но реальные показатели оказались на 5,5% меньше прогнозируемых. Рекордное число новорождённых в Европейском союзе пришлось на 1960-е годы — тогда ежегодно рождалось около 7 миллионов детей. С тех пор это количество постепенно уменьшается, особенно это заметно в последние десятилетия.

Наиболее значительное снижение рождаемости отмечается в странах Балтии, Греции, Испании, Италии, Польше и Финляндии. В этих государствах количество младенцев за последние десять лет уменьшилось как минимум на четверть.

Эксперты выделяют несколько причин снижения рождаемости. По мнению Гуаньюй Чжана, специалиста ООН по вопросам народонаселения, на репродуктивные решения людей существенно влияют неуверенность в будущем, рост стоимости жизни и цен на жильё, а также глобальные кризисы, такие как пандемия COVID-19 и изменения климата. Кроме того, женщины в Европе стали рожать позже: средний возраст матери первенца увеличился до 30 лет.

Снижение рождаемости в Европе несёт серьёзные экономические последствия. Уменьшение численности трудоспособного населения увеличивает нагрузку на государственные структуры, особенно в области здравоохранения и пенсионного обеспечения. Это ставит перед правительствами стран ЕС задачу поиска решений для стабилизации демографической ситуации.

Хотя снижение рождаемости является общей тенденцией для многих развитых стран, в ЕС эта проблема приобретает особую остроту. Эксперты подчёркивают необходимость комплексных мер для поддержки семей и стимулирования рождаемости, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.