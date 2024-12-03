Режиссёр Эмир Кустурица назвал Серафима Саровского одним из самых важных святых

Сербский режиссёр Эмир Кустурица, признанный мастером глубоких и символичных кинолент, раскрыл, что преподобный Серафим Саровский занимает особое место в его системе духовных ориентиров. На премьере фильма «Люди Христовы. Наше время», созданного совместно с Йованом Марковичем, Кустурица подчеркнул своё глубокое уважение к православным традициям. Мероприятие прошло в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, собрав большое количество зрителей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил режиссёра ордена преподобного Серафима Саровского I степени. Награда была вручена за значимый вклад в сохранение и популяризацию традиционных ценностей. В своей благодарственной речи Кустурица рассказал о личной связи со святым, отмечая удивительные совпадения в своей жизни и творчестве.

«Мне надо сказать, получая эту награду, что это один из самых важных святых. Святой Серафим Саровский один из самых близких мне святых в истории Русской церкви… У меня была такая игра необходимости и случайности, когда я снимал свой фильм «По млечному пути»: там у меня были сцены, когда монах, которого я играл, кормил медведя апельсином. Когда я закончил фильм, я увидел книгу, где был образ святого Серафима Саровского, который тоже кормил медведя. Я был очень, очень рад. Спасибо вам большое», — заявил Кустурица.

Кустурица, один из ведущих европейских режиссёров с середины 1980-х годов, также выразил желание получить гражданство Российской Федерации, отметив, что уже ощущает себя россиянином. Помимо выдающегося вклада в мировое киноискусство, его творчество всегда выделялось симпатией к маргинализированным группам и уважением к традициям. В последние годы Кустурица активно работает над проектами, связанными с архитектурой и развитием местных сообществ, акцентируя внимание на сохранении культурного наследия и духовных ценностей.