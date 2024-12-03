Пустой холст продали на аукционе в Германии за 1,5 млн евро

В аукционном доме Ketterer в Германии продана картина американского художника Роберта Раймана под названием «Генерал 52х52». Оценочная стоимость произведения составила от 1 до 1,5 миллиона евро, пишет газета Bild.

Картина квадратной формы создана в 1970 году. Полотно выполнено с использованием эмали, нанесенной на хлопчатобумажную ткань. На предварительном показе в Берлине эту работу не продемонстрировали, чтобы избежать возможных загрязнений, которые могли бы снизить её ценность. При этом специалисты отметили, что 50-летнее произведение искусства находится «в очень хорошем состоянии».

Роберт Райман, известный как джазовый музыкант и сотрудник Нью-Йоркского музея современного искусства, не стремился придавать своим произведениям мифический или повествовательный смысл. Но как отметила руководитель аукционного дома Симона Вихманн, белый цвет в работах Раймана делает видимым свет, движение и структуру материала, позволяя зрителю стать активным участником искусства. Работы художника, выставлявшиеся лишь трижды — в 1972, 1977 и 1982 годах, высоко ценятся на рынке искусства. Некоторые произведения Раймана достигали цены в 20 миллионов долларов.

Аукцион, на котором была продана картина, состоится 6 декабря. Высокая стоимость полотна объясняется тем, что Райман является важным представителем аналитической живописи. Его уникальный подход к использованию одного цвета и материала делает работы ценными для коллекционеров.

На аукционе также будут представлены и другие картины. Например, «Большой клоун с женщинами и маленьким клоуном» Макса Бекмана 1950 года, стоимость которой достигает 1,8 миллиона евро. И «Legno P 1» Альберто Бурри 1958 года за которую просят доколо 1,2 миллиона евро.