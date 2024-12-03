«На пике популярности»: Раскрыт гонорар Нюши за выступление на новогодних корпоративах

После развода с бизнесменом Игорем Сивовым, певица Нюша переживает новый виток в своей карьере. По словам продюсера Сергея Дворцова, артистка стала более востребованной на рынке музыкальных услуг. Её гонорар за выступление на новогодних мероприятиях составляет около 2 миллионов рублей, что относительно невысоко по сравнению с другими звездами первой величины.

Дворцов в беседе с порталом «Страсти» подчёркивает, что бракоразводные процессы и свадьбы являются мощным инфоповодом, который привлекает внимание публики и увеличивает цитируемость. Это, в свою очередь, способствует росту числа заказчиков и рекламных предложений.

Несмотря на относительно низкий гонорар, Нюша популярный артист для новогодних корпоративов и желанный гость федеральных телеканалов. «Спрос на неё достаточно хороший. Нюшу на новогодних корпоративах и «голубых огоньках» всегда рады видеть. Уверен, в этом году она будет на всех федеральных каналах», — заявил Дворцов.

Сама певица активно занимается своей карьерой, всё больше появляется на публике и чаще выступает. Она входит в число наиболее востребованных артисток на российской сцене.

Нюша и Игорь Сивов заключили брак в августе 2017 года. В 2018 году у пары родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году появился сын Саффрон. После развода певица сохранила хорошие отношения с бывшим мужем. В сентябре её заметили на отдыхе с бизнесменом Эдуардом Стерликовым в Бодруме, однако артистка опровергла слухи о возможном романе.