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5 октября, 15:16

Бывшего мужа Нюши заподозрили в мошенничестве на 23 млн

Певица Нюша и Игорь Сивов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Нюша и Игорь Сивов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Бывшего супруга певицы Нюши Игоря Сивова вновь подозревают в крупном мошенничестве. По информации источника «Известий», речь идёт об афере на сумму свыше 20 миллионов рублей.

«Заключили договор, отправили ему 23 миллионов», — сказал инсайдер.

По его словам, в 2021 году Игорь Сивов устроил знакомство жителя Москвы со своим бизнес-партнёром. Тот сделал москвичу предложение об инвестировании нового проекта, который был связан с краткосрочными займами. Согласно договорённостям, спустя время денежные средства должны были вернуться с процентами, однако затем предприниматели перестали выходить на связь. Вложенные деньги до сих пор не возвращены.

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Напомним, всего месяцем ранее претензии против Игоря Сивова, который ведёт тренинги и курсы личностного роста, высказал 39-летний Газинур Г. Житель Москвы утверждает, что потерял порядка десяти миллионов рублей, поверив бывшему мужу Нюши и их общему знакомому. Однако не все верят в причастность экс-супруга Нюши к данному происшествию. Так, например, адвокат заявил, что инвестиции в бизнес всегда связаны с риском, потому нельзя считать Сивова однозначно виновным в случившемся.

Мария Любицкая
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