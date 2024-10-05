Бывшего мужа Нюши заподозрили в мошенничестве на 23 млн

Бывшего супруга певицы Нюши Игоря Сивова вновь подозревают в крупном мошенничестве. По информации источника «Известий», речь идёт об афере на сумму свыше 20 миллионов рублей.

«Заключили договор, отправили ему 23 миллионов», — сказал инсайдер.

По его словам, в 2021 году Игорь Сивов устроил знакомство жителя Москвы со своим бизнес-партнёром. Тот сделал москвичу предложение об инвестировании нового проекта, который был связан с краткосрочными займами. Согласно договорённостям, спустя время денежные средства должны были вернуться с процентами, однако затем предприниматели перестали выходить на связь. Вложенные деньги до сих пор не возвращены.