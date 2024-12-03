В Стамбуле обсудят перспективы сотрудничества России и Турции

На следующей неделе, 10 декабря, в Стамбуле пройдёт Выездная сессия по продвижению бизнес- и инвестиционного потенциала России в Турции, которая соберёт представителей бизнеса, деловых объединений, СМИ и государственных структур Москвы и Стамбула. Сессию организует фонд «Росконгресс», участники обсудят новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества и расширения торгово-экономических связей. Ключевая задача мероприятия – не только ознакомиться с текущими механизмами поддержки кооперации российских и иностранных компаний, но и рассмотреть новые механизмы сотрудничества для преодоления вызовов в условиях трансформации мировой экономики.

Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев отметил, что Турция выступает давним партнёром нашей страны в сельском хозяйстве, металлургии и энергетики. Российские компании также активно участвуют в реализации крупных проектов в Турции. К примеру, строительство атомной станции «Аккую».

«Мы также развиваем наше сотрудничество: в 2022 году между «Росконгрессом» и Российско-Турецким деловым домом Рост был подписан меморандум о сотрудничестве, в 2023 году — установлено партнёрство с турецкой компаний Discover Events, организующей участие местного бизнеса в зарубежных событиях. Кроме того, «Росконгресс» взаимодействует с Комитетом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK)», — добавил Стуглев.

Фонд «Росконгресс» уже дважды проводил выездные сессии под эгидой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Турции. С момента запуска выездных сессий в 2022 году они стали эффективным инструментом для развития партнёрства, собрав более 600 представителей бизнеса из 10 стран.

«Сейчас мы все являемся свидетелями переломного этапа развития мировой экономики. На наших глазах формируются новые условия работы; причём из-за нелегитимных санкций против нашей страны их нельзя назвать простыми. Вместе с тем для расширения российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в формирующейся новой системе координат имеются определенный потенциал и естественный возможности», — отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

На встрече турецкому бизнесу представят возможности экосистемы «Росконгресса» для иностранных партнёров, включая ПМЭФ, Восточный экономический форум и Российский туристический форум «Путешествуй!», а также возможности деловых и государственных институтов РФ для двустороннего взаимодействия. Участники смогут ознакомиться с последними инициативами и проектами, направленными на укрепление международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности России. Особое внимание будет уделено презентации ПМЭФ-2025 – международной площадки для обсуждения глобальных экономических вопросов.

«ПМЭФ является идеальной точкой входа для иностранных компаний планирующих начать или расширить свой бизнес в России. Участие в Форуме предоставляет уникальную возможность для установления контактов с представителями федеральных министерств и ведомств, органов региональной власти, а также ведущих компаний различных отраслей. Мы стараемся создать все необходимые условия для продуктивной работы и достижения деловых целей, содействуя формированию долгосрочных партнёрских отношений и заключению взаимовыгодных соглашений», – объяснил заместитель директора фонда «Росконгресс», директор ПМЭФ Алексей Вальков.

В рамках мероприятия также пройдёт B2B-сессия «Возможности для российско-турецкой деловой кооперации», где представители бизнеса Турции, российских организаций и государственных структур обсудят тренды на расширение сотрудничества между двумя странами. Среди участников – Торговое представительство и Посольство РФ в Турции, Российский экспортный центр, «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленная палата РФ.