Сибирская порода кошек является крепкой и устойчивой к жизни. Эксперты рассказали об особенностях породы сибирских кошек, к которой принадлежал кот Мир, подаренный президентом России Владимиром Путиным губернатору префектуры Акита в Японии в 2012 году.

Сибирская кошка известна своей крепкой физической формой и густой водонепроницаемой шерстью. Эта порода, появившаяся в результате естественного скрещивания кошек Восточной России и Сибири, признана Международной федерацией кошек и считается истинно русской. Характерные черты сибиряков — трапециевидная форма головы, овальные глаза и игривый темперамент. Самцы весят от 6 до 10 кг, а самки — от 4 до 6 кг. Несмотря на крепкое здоровье, сибирские кошки иногда могут страдать от случайных заболеваний, как предполагается было и с котом Миром.

«Возможно, съел что-то не то. У них иногда бывает, что могут жевать фольгу. Они почему-то любят ёлочный дождик жевать. А это очень опасно. Может быть, съел что-то не то, а может быть, было заболевание. Но эта порода вполне спокойно может жить до 30 лет», — отметила президент клуба любителей кошек «Москва» Людмила Макарова в беседе с RT.

Фелинолог Юлия Малькова отмечает популярность и узнаваемость кошек этой породы. «У неё хорошая шубка всегда. Хорошие животные, породистые. Наше достояние. Сейчас они на пике, скажем так, моды — их любят, особенно в традиционных окрасках», — подчеркнула она.

Мир прожил в Японии 12 лет, его жизнь регулярно освещалась в местных СМИ. На сайте префектуры Акита ежегодно публиковались видеоотчёты о его жизни, последний из которых вышел в феврале 2024 года. Губернатор Сатакэ планирует выступить с заявлением по поводу его смерти, выражая скорбь по потере любимого питомца.

Сибирская кошка не только символизирует русскую культуру, но и служит мостом дружбы между народами. Её история показывает, как животные могут стать частью дипломатических отношений и укреплять связи между странами.