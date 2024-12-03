Умер кот Мир, которого Путин в 2012 году подарил японскому губернатору Сатакэ
Норихисе Сатакэ с котом Миром. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС
Умер кот по кличке Мир, которого президент РФ Владимир Путин в 2012 году подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Причиной кончины пушистика стала болезнь, сообщили в региональной администрации в беседе с ТАСС.
После стихийных бедствий весной 2011 года в Японии, в ответ на российскую помощь, Сатакэ подарил Путину щенка породы Акита, которой славится регион. После этого глава РФ подарил японцу котёнка, которого назвали Мир. Перед новосельем пушистика полгода продержали в карантине и только после этого доставили губернатору.
У Сатакэ малыш прожил 12 лет и за это время стал членом его семьи. Чиновник отмечал хороший аппетит и спокойный характер котика.
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