Посольство России в Лондоне посчитало заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о переговорах по Украине довольно циничным на фоне продолжающихся поставок ВСУ. Там отметили, что подобные высказывания не могут вызывать доверие.

«Что касается якобы прозвучавших, в изложении местных СМИ, полунамёков в выступлении Кира Стармера на переговорную опцию в контексте украинского урегулирования, они смотрятся предельно цинично и не могут вызывать доверие», — говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве напомнили о «послужном списке» Лондона: вооружённая и финансовая поддержка неонацистского киевского режима, участие британских инструкторов в организации провокаций и диверсий против ВС РФ, срыв бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном мирных переговоров весной 2022 года.

Также российские дипломаты добавили, что мирное разрешение украинского конфликта возможно лишь при условии обеспечения безопасности РФ, что включает в себя демилитаризацию и денацификацию Незалежной. Крлме того, в заявлении подчёркивается необходимость создания «безъядерного и нейтрального внеблокового статуса» для нашей страны и признания новых территориальных реалий.

«Это, разумеется, несовместимо с циркулирующими в СМИ пробросами о вовлечении Украины или её отдельных частей в состав НАТО», — подытожили в посольстве.