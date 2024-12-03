Бессмертный полк в День Неизвестного Солдата возложил цветы к Вечному огню у Кремля

В День Неизвестного Солдата члены Центрального штаба и Центрального совета движения Бессмертный полк России возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале движения.

В церемонии приняли участие Сопредседатели Центрального штаба Сергей Макаров и Геннадий Иванов, руководитель Исполкома движения Наталья Шадрина, а также представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Координатор московского отделения Ассоциации Иван Бакай также присоединился к возложению. Память погибших была почтена минутой молчания.

День Неизвестного Солдата ежегодно отмечается 3 декабря и служит напоминанием о героях, чьи имена остались неизвестными, но чей подвиг навсегда останется в памяти народа.