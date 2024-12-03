«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 20:47

Бессмертный полк в День Неизвестного Солдата возложил цветы к Вечному огню у Кремля

В Москве возложили цветы к Вечному огню в День Неизвестного Солдата

Бессмертный полк в День Неизвестного Солдата возложил цветы к Вечному огню у Кремля. Обложка © Telegram / Бессмертный полк России

Бессмертный полк в День Неизвестного Солдата возложил цветы к Вечному огню у Кремля. Обложка © Telegram / Бессмертный полк России

В День Неизвестного Солдата члены Центрального штаба и Центрального совета движения Бессмертный полк России возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале движения.

В церемонии приняли участие Сопредседатели Центрального штаба Сергей Макаров и Геннадий Иванов, руководитель Исполкома движения Наталья Шадрина, а также представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Координатор московского отделения Ассоциации Иван Бакай также присоединился к возложению. Память погибших была почтена минутой молчания.

День Неизвестного Солдата ежегодно отмечается 3 декабря и служит напоминанием о героях, чьи имена остались неизвестными, но чей подвиг навсегда останется в памяти народа.

«Бессмертный полк» прошагал по улицам Белграда
«Бессмертный полк» прошагал по улицам Белграда

Ранее Бессмертный полк также поделился видеороликом, приуроченным к памятной дате. Участники движения прочитали пронзительные отрывки из фронтовых писем солдат.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Бессмертный полк
  • Великая Отечественная война
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar