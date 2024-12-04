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3 декабря, 21:14

Китай утратит роль лидера в спросе на нефть из-за электромобильного бума

Reuters: Отказ Китая от нефти обернётся шоком для отрасли

Китай скоро утратит роль основного драйвера роста спроса на нефть из-за массового перехода населения на электромобили. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков, максимума импортируемого топлива страна достигнет уже в следующем году, после чего начнётся спад.

«Спрос на транспортное топливо со стороны крупнейшего в мире покупателя сырой нефти начинает снижаться, что положит конец многолетнему периоду, когда государство (Китай — Прим. Life.ru.) было основным драйвером роста спроса на потребления нефти», — отмечает агентство.

Этот стремительный переход стал шоком для нефтяных компаний и стран-экспортёров. Инвесторы подчёркивают, что замены китайскому рынку нет — ни одна другая экономика не сможет компенсировать утраченный рост.

Согласно данным, в июле 2024 года электромобили и гибриды в Китае впервые обогнали по продажам машины с двигателями внутреннего сгорания. Это привело к снижению производства бензина, а также ударило по закупкам нефти на фоне сложной экономической ситуации.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) отметили, что пик спроса на нефть в Китае наступил на два года раньше прогнозируемого. Лишь нефтехимическая промышленность может поддержать спрос, однако её потенциал ограничен — максимум на 100–200 тысяч баррелей в сутки. При этом ранее Китай обеспечивал более 40% из среднемирового прироста спроса в 1,1 миллиона баррелей.

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Тем временем страны ОПЕК+ продлили добровольные сокращения добычи нефти до конца года. Ограничение останется на уровне 2,2 миллионов баррелей в сутки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yuangeng Zhang

Анатолий Цейко
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