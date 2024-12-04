Президентом Намибии впервые избрали женщину
Нетумбо Нанди-Ндаитва победила на президентских выборах в Намибии с 57% голосов
Нетумбо Нанди-Ндаитва победила на президентских выборах в Намибии. Обложка © wikipedia / Lord Maximoff
На президентских выборах в Намибии победу одержала вице-лидер страны и кандидат от правящей партии «СВАПО — Народная организация Юго-Западной Африки Намибии» Нетумбо Нанди-Ндаитва. Об этом свидетельствуют данные обработки всех бюллетеней.
Намибийская радиовещательная корпорация со ссылкой на ЦИК сообщает, что Нетумбо Нанди-Ндаитва заручилась поддержкой 57% избирателей, что обеспечило ей президентское кресло. В сообщении также напомнили, что ранее страной никогда не руководили женщины.
Между Намибией и Россией налажены крепкие политические отношения. Не так давно южноафриканская страна высказывала заинтересованность в присоединении к БРИКС.
Предыдущий президент Намибии Хаге Гейнгоб умер на 83-м году жизни в начале февраля этого года. Он боролся с онкологическим заболеванием. После его смерти обязанности лидера государства исполнял вице-президент Намибии Нанголо Мбумба.