На президентских выборах в Намибии победу одержала вице-лидер страны и кандидат от правящей партии «СВАПО — Народная организация Юго-Западной Африки Намибии» Нетумбо Нанди-Ндаитва. Об этом свидетельствуют данные обработки всех бюллетеней.

Намибийская радиовещательная корпорация со ссылкой на ЦИК сообщает, что Нетумбо Нанди-Ндаитва заручилась поддержкой 57% избирателей, что обеспечило ей президентское кресло. В сообщении также напомнили, что ранее страной никогда не руководили женщины.

Между Намибией и Россией налажены крепкие политические отношения. Не так давно южноафриканская страна высказывала заинтересованность в присоединении к БРИКС.