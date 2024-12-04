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3 декабря, 21:05

Президентом Намибии впервые избрали женщину

Нетумбо Нанди-Ндаитва победила на президентских выборах в Намибии с 57% голосов

Нетумбо Нанди-Ндаитва победила на президентских выборах в Намибии. Обложка © wikipedia / Lord Maximoff

Нетумбо Нанди-Ндаитва победила на президентских выборах в Намибии. Обложка © wikipedia / Lord Maximoff

На президентских выборах в Намибии победу одержала вице-лидер страны и кандидат от правящей партии «СВАПО — Народная организация Юго-Западной Африки Намибии» Нетумбо Нанди-Ндаитва. Об этом свидетельствуют данные обработки всех бюллетеней.

Намибийская радиовещательная корпорация со ссылкой на ЦИК сообщает, что Нетумбо Нанди-Ндаитва заручилась поддержкой 57% избирателей, что обеспечило ей президентское кресло. В сообщении также напомнили, что ранее страной никогда не руководили женщины.

Между Намибией и Россией налажены крепкие политические отношения. Не так давно южноафриканская страна высказывала заинтересованность в присоединении к БРИКС.

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Предыдущий президент Намибии Хаге Гейнгоб умер на 83-м году жизни в начале февраля этого года. Он боролся с онкологическим заболеванием. После его смерти обязанности лидера государства исполнял вице-президент Намибии Нанголо Мбумба.

Оксана Попова
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