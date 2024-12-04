Посольство заявило об обострении «антироссийского психоза» в Британии

СМИ Великобритании вновь накрыла волна антироссийских обвинений и спекуляций о мнимых киберугрозах, заявило российское посольство в Лондоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эту симптоматику дополняет очередная накрывшая британские СМИ волна антироссийского психоза на почве шпиономании и вымыслов о мнимых киберугрозах», — говорится в заявлении диппредставительства.

Как отмечает посольство, в последние дни британские власти вышли за рамки дипломатической корректности, используя недопустимые выражения в адрес России и её руководства.

«В ходе выступления в лондонской мэрии 2 декабря Кир Стармер (Премьер-министр Великобритании. — Прим. Life.ru.) взялся рассуждать о России как «неустойчивом и отчаявшемся агрессоре». До этого местный официоз пытался изобразить нашу страну «порочной», а россиян — страдающими от отсутствия задатков «критического мышления», — добавили в посольстве.