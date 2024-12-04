Россиянам рассказали, как не разориться на перекусах

С каждым годом расходы на питание вне дома становятся всё более значимыми для городских жителей. Спешка, постоянные дела и высокая стоимость еды в кафе вынуждают искать способы сэкономить, при этом не забывая о качестве и питательности продуктов. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева поделилась с Life.ru советами, которые помогут снизить расходы на питание, не жертвуя здоровьем и удобством.

Специалист советует брать с собой в течение дня полезные снеки, такие, как орехи, сухофрукты или батончики. Эти продукты помогут не только утолить голод, но и продлить чувство сытости до следующего полноценного приёма пищи.

«Вам не придётся тратиться на покупку продуктов в офисе, которые, как правило, продают с наценкой. Кстати, такие снеки не только выгодны, но и очень полезны для здоровья», — пояснила она.

Для тех, кто не успевает готовить, консультант предложила обратить внимание на готовую еду, продающуюся в супермаркетах или через сервисы доставки. Она объяснила, что стоимость обеда в кафе или ресторане часто выше, чем готовые блюда в магазине. Выгодными могут быть продукты под собственными марками торговых сетей, так как такие товары обходятся дешевле за счёт снижения затрат на маркетинг и упаковку.

Матвеева также напомнила о возможности воспользоваться скидками в кафе и ресторанах. Она сообщила, что многие заведения предлагают бизнес-ланчи с комплексными меню по более низким ценам в определенные часы, обычно с 14:00 до 16:00. Этот формат удобен для тех, кто обедает в компании коллег или друзей.