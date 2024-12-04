VIII Форум Woman Who Matters соберёт более 50 спикеров 16 декабря в Москве

16 декабря 2024 года в киноцентре «Мосфильм» состоится VIII Форум Woman Who Matters — масштабное событие, которое объединит топ-менеджеров, предпринимателей, лидеров мнений и всех, кто стремится к развитию и новым возможностям.

За восемь лет форум стал важной площадкой для открытого диалога и обмена идеями между представителями разных сфер. В 2024 году участников ждут интерактивные форматы: мастер-классы, разборы реальных кейсов, менторская гостиная, а также игровые сессии для нетворкинга.

Среди спикеров — известные предприниматели, учёные, деятели искусства и медиа, включая сооснователя сети гипермаркетов Hoff Михаила Кучмента, академика РАН и создателя сети клиник «Мать и дитя» Марка Курцера, кинорежиссёра и сценариста Валерию Гай Германику, генерального директора «МТС Диджитал» Оксану Воробьёву, председателя правления ассоциации девелоперов «АРКН» Елену Малиновскую и лауреата «Пушкинской премии» и современного поэта Анну Егоян.

Главные темы форума — женское лидерство, эмоциональный интеллект, баланс между карьерой и личной жизнью, развитие личного бренда, а также роль женщин в науке и технологиях.

«За восемь лет проведения форума его участниками стали больше 20 000 человек! Мы получили невероятную обратную связь, мы знаем, что форум помогает женщинам расти и выходить на новый уровень, как в личном, так и в профессиональном плане. Поэтому я с уверенностью говорю: Woman Who Matters — это место, где объединяются сила и влияние женщин!», — подчеркнула основатель форума Анна Рудакова.

В рамках форума пройдёт вручение премии Woman Who Matters 2024. Премия освещает самые актуальные и яркие проекты и инициативы, созданные при участии женщин и для женщин — как корпоративные программы, так и личный вклад.