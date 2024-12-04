В Подмосковье ищут охотника на байкеров, ставящего растяжки

В Солнечногорске Московской области расследуется дело о травмировании мотоциклиста из-за натянутой между деревьями верёвки. Об этом сообщает Следственный комитет в своём телеграм-канале.

«В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором сообщалось, что в городском округе Солнечногорск неизвестный начал растягивать верёвки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума байков», — говорится в сообщении.

В результате происшествия один из мотоциклистов получил тяжкие травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования. Ситуация находится под контролем центрального аппарата ведомства.