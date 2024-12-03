Ребёнок по вине инструктора вылетел из кабины подъёмника в Шерегеше
СК Кузбасса начал проверку из-за падения ребёнка с поъёмника в Шерегеше
На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области ребёнок выпал из кабины подъёмника. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Кадры падения ребёнка из кабинки подъёмника в Шерегеше. Видео © Telegram / Mash Siberia
«Организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет телеграм-канал Mash Siberia со ссылкой на очевидцев, инцидент произошёл по вине инструктора, который раньше времени открыл защитную раму. В результате ребёнок упал с подъёмника и несколько десятков метров прокатился вниз по склону. На место были незамедлительно вызваны спасатели. О самочувствии юного туриста не сообщается.
А ранее Life.ru ообщал, что в Башкирии под лёд провалился мужчина, который пересекал водоём на велосипеде. Поиски мужчины продлились четыре дня, всё это время его собака по кличке Белка ждала хозяина рядом с местом трагедии. Позже выяснилось, что хозяин башкирской Хатико на том же месте семь лет назад потерял жену и друга.
Telegram / Mash Siberia