Ребёнок по вине инструктора вылетел из кабины подъёмника в Шерегеше

Как уточняет телеграм-канал Mash Siberia со ссылкой на очевидцев, инцидент произошёл по вине инструктора, который раньше времени открыл защитную раму. В результате ребёнок упал с подъёмника и несколько десятков метров прокатился вниз по склону. На место были незамедлительно вызваны спасатели. О самочувствии юного туриста не сообщается.