Минпромторг предложил допустить подростков на вредные производства с 16 лет

Минпромторг России предложил внести изменения в постановление правительства, регулирующее перечень тяжёлых и опасных работ, чтобы разрешить допуск к отдельным производствам подросткам с 16 лет. Об этом говорится в списке ответов ведомства депутатам Госдумы РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В документе отмечается, что перечень работ, запрещённых для несовершеннолетних, был утверждён в 2000 году и не учитывает современные изменения, такие как модернизация рабочих мест. Предлагается дополнить статью 265 Трудового кодекса РФ, разрешив работу с 16 лет на таких производствах при строгих условиях.

«Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ, дополнив её положением о том, что работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе 18 лет, но не моложе 16 лет на работах, включённых в перечень, при условии создания безопасных условий труда, подтверждённых результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ», — говорится в сообщении.

Инициатива предполагает, что промышленные предприятия смогут заключать договоры об оплачиваемой практике со студентами профессиональных образовательных организаций, что, по мнению ведомства, поспособствует развитию кадрового потенциала. Для разработки изменений на площадке Минтруда уже создана рабочая группа.

Напомним, в перечень запрещённых работ, утверждённый постановлением 2000 года, входит деятельность в шахтах, добыча и переработка горно-химического сырья, металлургическое производство, бурение скважин и нефтехимические предприятия. Минпромторг предлагает пересмотреть этот список с учётом современных условий и возможностей.