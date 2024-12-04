Маск предсказал банкротство США из-за растущего госдолга

Ситуация с госдолгом США продолжает ухудшаться: 15 ноября он впервые в истории превысил $36 трлн. Согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса США, к 2034 году долг превысит $50 трлн, что составит 122% от ВВП страны. При этом, как показывают оценки, средний годовой рост ВВП в 2029–2034 годах составит всего 1,8%.

Не так давно Маск назвал отвратительной ситуацию с приговорами в Британии за посты в Сети. Он жёстко отреагировал на информацию о том, что в РФ с 2008 по 2017 год 98 человек были осуждены за незаконные высказывания в Интернете, тогда как в Великобритании по той же причине было заведено 1696 дел лишь за 2016 год.