Власти Германии готовят суд над 100-летним пособником нацистских преступлений

В Германии планируют судить 100-летнего Грегора Форманека, которого считают бывшим охранником концентрационного лагеря Заксенхаузен. Об этом сообщает Juedische Allgemeine.

Ранее суд отказался начинать разбирательство из-за состояния здоровья обвиняемого, но Высший земельный суд Франкфурта отменил это решение и потребовал дополнительной оценки его способности участвовать в процессе.

Форманеку предъявлено обвинение в пособничестве и соучастии в убийстве более 3 300 человек в период с июля 1943 по февраль 1945 года. Прокуратура утверждает, что он, будучи членом охранного батальона СС, сопровождал заключённых с железнодорожной станции в лагерь и способствовал жестоким убийствам тысяч узников.

Генеральный прокурор Франкфурта Торстен Кунце отметил, что судебный процесс имеет важное историческое значение.