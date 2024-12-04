Власти Германии готовят суд над 100-летним пособником нацистских преступлений
В Германии суд рассмотрит дело 100-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен
В Германии планируют судить 100-летнего Грегора Форманека, которого считают бывшим охранником концентрационного лагеря Заксенхаузен. Об этом сообщает Juedische Allgemeine.
Ранее суд отказался начинать разбирательство из-за состояния здоровья обвиняемого, но Высший земельный суд Франкфурта отменил это решение и потребовал дополнительной оценки его способности участвовать в процессе.
Форманеку предъявлено обвинение в пособничестве и соучастии в убийстве более 3 300 человек в период с июля 1943 по февраль 1945 года. Прокуратура утверждает, что он, будучи членом охранного батальона СС, сопровождал заключённых с железнодорожной станции в лагерь и способствовал жестоким убийствам тысяч узников.
Генеральный прокурор Франкфурта Торстен Кунце отметил, что судебный процесс имеет важное историческое значение.
Недавно в Израиле умер Шалом Нагар, казнивший «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана. Эйхман был одним из лидеров нацистской Германии, ответственным за организацию логистики массового уничтожения евреев, включая транспортировку в лагеря смерти.
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