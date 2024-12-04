В Москве суд арестовал продавца фруктов, обвиняемого в содействии терроризму
Житель Москвы, занимающий должность менеджера в компании «Фрэш Натс», которая торгует орехами и фруктами, арестован по решению суда. Ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Это следует из официальных судебных документов.
«Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 28 января 2025 года», — сказано в документах, передаёт РИА «Новости».
Мужчине инкриминируют вовлечение людей в террористическую деятельность (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Следствие, опасаясь попытки обвиняемого скрыться от органов суда, настаивало на заключение мужчины под стражу. Его защита, напротив, запрашивала более мягкую меру пресечения.
А ранее Life.ru писал, что обвиняемым в атаке на Крымский мост были предъявлены окончательные обвинения. Всего их насчитывается восемь человек.
Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon