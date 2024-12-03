Обвиняемым в атаке на Крымский мост предъявлены окончательные обвинения

В России завершено расследование уголовного дела, связанного с атакой на Крымский мост. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. Об этом сообщили в ведомственной пресс-службе.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артёма Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжёлых, Романа Соломко и Артура Терчаняна», — говорится в релизе.

Им инкриминируются деяния, квалифицируемые как террористический акт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконное обращение с взрывчатыми веществами (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Роман Соломко и Артур Терчанян дополнительно обвиняются в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

Следствие утверждает, что действия обвиняемых координировались первым заместителем председателя СБУ Василием Малюком. Организованная группа, созданная им совместно с неустановленными лицами, преследовала цель подрыва транспортного перехода через Керченский пролив.